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“الدغاري”: إيجاد قاعدة دستورية مهم للانتقال للمرحلة الدائمة

تم النشر منذُ 3 ساعات
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

حذر عضو مجلس النواب، خليفة الدغاري، من فشل الحوار، في حال استمر المشاركون في تغليب “المحاصصة والجهوية” على المصالح الوطنية.

ورأى “الدغاري”، في حديث لـ”218” أن ملتقى تونس عرض كل البنود بشكل جيد، لكنه فشل في التصويت على اختيار الحكومة والرئاسي؛ لأن المشاركين اختيروا بصورة انتقائية من جانب رئيس مجلس النواب والبعثة الأممية.

وأضاف أن الحوار السياسي كان يجب أن يهتم بمسألة الاستفتاء على الدستور حتى تكون هناك قاعدة لإجراء الانتخابات وإنهاء المرحلة الانتقالية.
وأشار “الدغاري” إلى أن انقسام مجلس النواب بين طبرق وطرابلس حال دون إكمال واجباته تجاه الاستفتاء على الدستور.

ولفت، في هذا الإطار ، إلى المساعي التي تبذلها مصر والمغرب لجمع شمل النواب.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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