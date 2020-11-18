“السراج” يبحث مع وفد أوروبي ملف الهجرة وعملية “إيريني”

بحث رئيس المجلس الرئاسي لحكومة “الوفاق”، فائز السراج، مع رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا، السفير خوسيه أنطونيو ساباديل، وقائد عملية “إيريني” الأوروبية في البحر المتوسط، الأدميرال فابيو أغوستيني؛ قضايا الهجرة غير القانونية، وآلية مراقبة قرار حظر توريد السلاح المفروض على ليبيا.

وبحسب إعلام “الرئاسي”، فقد أشاد رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي بجهود المجلس في تحقيق الأمن والاستقرار في البلاد، والتزام حكومة الوفاق بقرارات الأمم المتحدة ومخرجات مؤتمر برلين.

وقد تطرق الاجتماع لملف الهجرة غير الشرعية ومواجهة تداعيات هذه الظاهرة، ومراقبة الحدود وأهمية التنسيق مع دول المصدر.

وتناول الاجتماع عملية “إيريني” الأوروبية لدعم حظر الأسلحة المفروض على ليبيا.

بدوره؛ أبدى “السراج” تحفظه على اقتصار المراقبة على البحر مطالبا بأن تشمل الجو والبر.

وبحث الاجتماع آلية التعاون في مجال مكافحة الإرهاب بكافة أشكاله.

وضمّ اللقاء، إضافة إلى “أغوستيني”، رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي للمساعدة في الإدارة المتكاملة للحدود بليبيا “يوبام” المكلف بيتر باستيان، ومستشار البعثة لشؤون الأمن ومكافحة الإرهاب، مارك باترنوتي، وتناول الاجتماع مستجدات الأوضاع في ليبيا.

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