خلال لقائه بحفتر: وفد من قبيلة الحساونة يثمن دور الجيش في حماية مدن الجنوب

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

18 November, 2020

استقبل القائد العام للجيش الليبي المشير خليفة ابو القاسم حفتر اليوم الأربعاء بمكتبه في مقر القيادة العامة وفداً من مشائخ وأعيان قبيلة الحساونة.

وقال بيان للقيادة العامة إن وفد القبيلة أكد “على أهمية دور الجيش الوطني في حماية البلاد وتخليص مدن الجنوب على وجه الخصوص من الجماعات المتطرفة والإجرامية، مثمناً بدوره جهود القيادة العامة وما تحاول فعله لإحلال السلام ولم شمل المؤسسة العسكرية وكافة أطياف الشعب الليبي”.

من جانبه أكد القائد العام خلال هذا اللقاء “على جهود أبناء قبيلة الحساونة المجاهدة ووقوفهم بجانب جيش بلادهم في حربه ضد الإرهاب والغزاة والطامعين رفقة كافة القبائل الليبية الشريفة التي تؤمن بضرورة دعم القوات المسلحة العربية الليبية لكونه درع الوطن وحاميه”.