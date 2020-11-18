المشير خليفة حفتر يشيد بدعم قبيلة الحساونة للجيش في حربه ضد الإرهاب

استقبل اليوم الأربعاء، القائد العام للقوات المسلحة العربية الليبية المشير أركان حرب خليفة ابو القاسم حفتر ، وفداً من مشائخ وأعيان قبيلة الحساونة في مكتبه بمقر القيادة العامة .

وبحسب إيجاز صحفى للقيادة العامة، أكد وفد القبيلة على أهمية دور الجيش الوطني في حماية البلاد وتخليص مدن الجنوب على وجه الخصوص من الجماعات المتطرفة والإجرامية ، مثمناً بدوره جهود القيادة العامة وما تحاول فعله لإحلال السلام ولم شمل المؤسسة العسكرية وكافة أطياف الشعب الليبي .

كما أكد القائد العام خلال هذا اللقاء على جهود أبناء قبيلة الحساونة المجاهدة ووقوفهم بجانب جيش بلادهم في حربه ضد الإرهاب والغزاة والطامعين رفقة كافة القبائل الليبية الشريفة التي تؤمن بضرورة دعم القوات المسلحة العربية الليبية لكونه درع الوطن وحاميه.