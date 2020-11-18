الغرابلي: لدينا “صفوة” لو شاركت لأفشلت سيطرة “المرتشين” على حوار تونس

هاجم الطاهر الغرابلي، الرئيس السابق لما يعرف “المجلس العسكري صبراتة” المشاركين في ملتقى الحوار السياسي الليبي في تونس.

وكتب “الغرابلي” على حسابه بموقع “فيسبوك” اليوم الأربعاء، قائلاً: “رفضنا لم يكن للحوار ولكن لطريقة وأسلوب الحوار واختيار المتحاورين.. 75 شخصية تم وضعهم في سلة واحدة ليتحاوروا” على حد تعبيره.

وواصل “الغرابلي”: “ستيفاني قصدت ذلك وضعت الجميع على طاولة مستديرة ليتساوى متسبب المشاكل مع الباحث عن الحلول ولهذا نجد الهمز واللمز قد طال الجميع بدون استثناء بينما ندرك جيدا أن هناك صفوة من الرجال والنساء ربما كان وجودهم هو الضامن لعدم سيطرة المرتشين والطامعين وافشل مخططاتهم” على حد توصيفه.

واختتم “الغرابلي”: “الحوار في نظرنا بين كتلتين، كتلة تمثل الدولة بمكوناتها وهي المتسببة في ما نحن فيه والكتلة الثانية أطياف المجتمع بمكوناته النقابية والمؤسساتية والإجتماعية وهي الباحثة عن الحلول هكذا تكون المحاسبة وفرض الحلول، فتحية لمن صمد وناضل لأجل الوطن وافشل مخطط الفاسدين والخزي والعار لمن كان همه جيبه والبطن” على حد قوله.