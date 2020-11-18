منظمة الهجرة الدولية تطلق حملة إغاثة للمتضررين من الفيضانات بالبيضاء

أطلقت المنظمة الدولية للهجرة أمس حملة لتوفير مواد الإغاثة الأساسية لأكثر من 2200 شخص من المتضررين من الفيضانات والنازحين في مدينة البيضاء.

حيث قدمت هذه المساعدة بالتعاون مع أعضاء آلية الاستجابة السريعة للآخرين في ليبيا وصندوق الأمم المتحدة للسكان، واليونيسف وبرنامج الغذاء العالمي، وسيستمر توزيع المواد الغذائية والبطاطين وأدوات المطبخ ومستلزمات النظافة من بين مواد الإغاثة الأخرى.

هذا وتم دعم العملية من قبل وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي الإيطالية.

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