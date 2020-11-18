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إسبانيا ترحب بإجراء الانتخابات الليبية في ديسمبر 2021

تم النشر منذُ ساعة واحدة
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

أصدرت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإسبانية، اليوم  الأربعاء، بيانا صحفيا حول القرار الذي اتخذه منتدى الحوار السياسي الليبي ، بشأن إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية في ليبيا بتاريخ 24 ديسمبر 2021 .

وبحسب البيان،  رحبت الحكومة الإسبانية بالقرار ، وحثت المشاركين بالمنتدى على الابقاء على روح الإجماع في الجلسات القادمة ، من أجل الوصول إلى اتفاقات تعني بإعداد تلك الانتخابات و غيرها من القرارات الحيوية كما أثنت الحكومة الأسبانية في بيانها على مساهمة المرأة الليبية في المنتدى والمطالبة بتعزيز دور المرأة في السياسة الليبية.

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عن مصدر الخبر

صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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