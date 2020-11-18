إسبانيا ترحب بإجراء الانتخابات الليبية في ديسمبر 2021

أصدرت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإسبانية، اليوم الأربعاء، بيانا صحفيا حول القرار الذي اتخذه منتدى الحوار السياسي الليبي ، بشأن إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية في ليبيا بتاريخ 24 ديسمبر 2021 .

وبحسب البيان، رحبت الحكومة الإسبانية بالقرار ، وحثت المشاركين بالمنتدى على الابقاء على روح الإجماع في الجلسات القادمة ، من أجل الوصول إلى اتفاقات تعني بإعداد تلك الانتخابات و غيرها من القرارات الحيوية كما أثنت الحكومة الأسبانية في بيانها على مساهمة المرأة الليبية في المنتدى والمطالبة بتعزيز دور المرأة في السياسة الليبية.