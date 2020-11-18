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مبادرة تطرح فرص عمل جديدة لشباب درنة

تم النشر منذُ ساعة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

انطلقت في مدينة درنة دورة تدريبية في مجال تعليم الحلاقة لعدد من الشباب تحت عنوان “فن الحلاقة”.

وتعد هذه المبادرة الأولى من نوعها في مدينة درنة، والتي نظمتها شركة تنمية الإبداع للتدريب وبالشراكة مع صالون “دودس” وبإشراف ومتابعة من نقابة الحلاقين والمزينات، واستهدفت عددا من الشباب الراغبين في تعلم الحلاقة وامتهانها

وتم التدريب من خلال التركيز على الجانب العملي وتقديم جملة من الأمور والملاحظات حول آداب المهنة وطرق السلامة الصحيحة في ممارستها.

ومن المقرر بعد اجتياز مدة التدريبات أن يتحصل المشاركون على شهادة اجتياز دورة تدريبية معتمدة من مكتب العمل والتأهيل وذلك بهدف خلق فرصة للشباب الباحثين عن العمل وتنمية مهاراتهم في هذا المجال.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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