مبادرة تطرح فرص عمل جديدة لشباب درنة

انطلقت في مدينة درنة دورة تدريبية في مجال تعليم الحلاقة لعدد من الشباب تحت عنوان “فن الحلاقة”.

وتعد هذه المبادرة الأولى من نوعها في مدينة درنة، والتي نظمتها شركة تنمية الإبداع للتدريب وبالشراكة مع صالون “دودس” وبإشراف ومتابعة من نقابة الحلاقين والمزينات، واستهدفت عددا من الشباب الراغبين في تعلم الحلاقة وامتهانها

وتم التدريب من خلال التركيز على الجانب العملي وتقديم جملة من الأمور والملاحظات حول آداب المهنة وطرق السلامة الصحيحة في ممارستها.

ومن المقرر بعد اجتياز مدة التدريبات أن يتحصل المشاركون على شهادة اجتياز دورة تدريبية معتمدة من مكتب العمل والتأهيل وذلك بهدف خلق فرصة للشباب الباحثين عن العمل وتنمية مهاراتهم في هذا المجال.

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