ليبيا تكسب دعوى تجنبها دفع نصف مليار يورو كتعويض لشركة فرنسية

أعلنت لجنة المنازعات المنظورة في الخارج بإدارة القضايا التابعة للمجلس الأعلى للقضاء تجنيبها الدولة الليبية دفع نصف مليار يورو، قيمة اتفاقية تسوية أبرمتها إحدى الوزارات السيادية مع شركة “سوريليك” الفرنسية.

وبحسب بيان لإدارة القضايا التابعة للمجلس الأعلى للقضاء أصدرته اليوم الأربعاء، فإن الشركة الفرنسية رفعت دعوى تحكيمية ضد الدولة الليبية، تطالب فيها بقيمة التسوية نظرًا لعدم حصولها على مستحقات مالية مقابل تنفيذ مشروعات في ليبيا قدرت في العام 2003 بمبلغ 36 مليون يورو، وهو مبلغ أقل كثيرًا من التعويض المطلوب.

وكانت محكمة استئناف باريس قد أصدرت، أمس الثلاثاء، حكمها في الطعن المقام من إدارة القضايا بإلغاء حكم التحكيم الجزئي الصادر عن غرفة التجارة الدولية بباريس في 20 ديسمبر العام 2017، الذي كان قضى بتعويض للشركة بمقدار 230 مليون يورو، مع إلزامها بدفع 150 ألف يورو إلى الدولة الليبية مقابل المصاريف القانونية التي تكبدتها.

كما قضت المحكمة بإلغاء حكم التحكيم النهائي الصادر لصالح الشركة نفسها عن غرفة التجارة الدولية بباريس في 10 أبريل العام 2018، بتعويض 452 مليون يورو، مع إلزام الشركة بدفع عشرة آلاف يورو إلى الدولة الليبية مقابل المصاريف القانونية التي تكبدتها.

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