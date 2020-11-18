مديرية أمن الواحات جالو تطلق حملة مرورية مكثفة

أطلقت مديرية أمن الواحات جالو حملة مرورية مكثفة بمتابعة من مدير أمن الواحات جالو، وتحت إشراف المدير المساعد للشؤون الأمنية بالمديرية، وذلك لضبط المخالفين، وضبط المركبات التي تتجول دون إجراءات، وإزالة معتم الزجاج.
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قناة ليبيا
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