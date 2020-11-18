عقيل: هناك ثلاث خطوات لو لم تتحقق سوف تتحول لجنة 5+5 الى لجنة 0+0

ليبيا – قال الباحث السياسي عز الدين عقيل إن هناك ثلاث خطوات لو لم تتحقق سوف تتحول لجنة 5 + 5 الى لجنة 0 + 0، أولها إبرام اتفاق سلام مع أمراء الحرب يضع خارطة طريق نزع سلاحهم وتفكيك مليشياتهم، وهو ما لن يحدث بدون توفر إرادة دولية تتحول إلى صغط عالمي ملزم على الجماعات المسلحة.

عقيل أشار في تدوينة له على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” إلى أن الخطوة الثانية هي تضمين اتفاق أمراء الحرب ضمانات والتزامات دولية موصوفة ومحددة الآجال حيال تنفيذ الاتفاق.

وأضاف أن الخطوة الثالثة تتضمن تحويل البعثة الأممية الى بعثة أمنية يرأسها جنرال بقبعة زرقاء وتديرها كوادر مختصة بإدارة عمليات النزع والتفكيك وتسريح المقاتلين غير المعرضين للانتقام والثأر، وإعادة تأهليهم وإدمامجهم اجتماعيًا.

أما بشأن ملتقى الحوار السياسي في تونس فطالب من وصفهم بـ”رجال الوطن” بعصبة الـ 75 الانتباه الدقيق إلى احتمال نية تزوير إرادتهم خلال لقاء الزوم بالأسبوع القادم.

واعتبر أن تحالف الإخوان وستيفاني سيكون قادرًا على استخدام التشويش وادعاء ضياع الصوت وعدم الاستماع وقطع الاتصال؛ ليبدو كما لو كان عفويًا، إلى جانب ضعف فاعلية الاعتراض والاحتجاج بلقاءات الإنترنت

لتحويلكم إلى مجرد شهود زور على اتمام أدبيات مشروع ترمب المرعب لليبيا، بحسب قوله.

Share and Enjoy ! 0 Shares

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية