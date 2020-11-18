انطلاق الحملة الوطنية للتطعيم ضد الإنفلونزا الموسمية ببنغازي

أطلقت إدارة الخدمات الصحية ببنغازي أمس فعاليات الحملة الوطنية للتطعيم ضد الإنفلونزا الموسمية من مقرها في منطقة بالعون، بحضور مدير إدارة الخدمات والمدير المساعد، ومديري المكاتب ورؤساء الأقسام والعاملين بالإدارة.

حيث بدأ العمل الفعلي لتطعيم الفئات المستهدفة في كل مرافق الرعاية الصحية الأولية والعيادات المجمعة الواقعة تحت إشراف الخدمات الصحية بنغازي.

هذا وتستهدف الحملة مقدمي الخدمة الصحية والأشخاص ذوي الأعمار من 60 سنة فما فوق، والنساء الحبالى في جميع المراحل، والأشخاص الذين يعانون من الأمراض المزمنة.

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