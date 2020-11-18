الفارسي: الإخوان سعوا إلى شراء أصوات أعضاء حوار تونس بمبالغ عالية لكسب رئاسة الحكومة

ليبيا – قال أستاذ العلوم السياسية الليبي يوسف الفارسي إن الجهود الدولية التي تقوم بها بعثة الأمم المتحدة فشلت لأنها تدور حولها الشكوك حول تغلب تنظيم الإخوان الإرهابي وأمراء المليشيات المتورطين في فساد على ملتقى تونس.

الفارسي وفي تصريحات خاصة لموقع “العين الإخبارية” اليوم الأربعاء أوضح أن الشعب الليبي وافق على الحوار السياسي في البداية للتوصل إلى حل للأزمة، لرفع المعاناة عن كاهله.

واستدرك بقول: “إن الإخوان سعوا إلى شراء أصوات أعضاء الحوار بمبالغ عالية لكسب رئاسة الحكومة، والتي بدورها تسيطر على المشهد الليبي بالكامل”.

الفارسي شدد على أن تقسيم المناصب بالمحاصصة لا يبني دولة بالمفهوم الحديث، إنما يجب أن يكون التوزيع عن طريق اختيار الكفاءات الوطنية بكافة المناصب.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية