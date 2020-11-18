أوباما: ما زالت المأساة في سوريا تؤلمني خلال الربيع العربي وكانت مصر في دائرة الضوء وثم ليبيا آنذاك

ليبيا – تحدث الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما اليوم الأربعاء عن أن أبرز إخفاقاته الجوهرية خلال الفترة الرئاسية تتلخص بـ “المأساة السورية” ومحاولاته الفاشلة لإقناع المجتمع الدولي بالحفاظ على سوريا موحدة .

أوباما وخلال مقابلة مع قناة الـ”أن تي في” الألمانية قال وفقًا لمكا نقلته وكالة “سبوتنيك” الروسية اليوم الأربعاء قال: “في مجال السياسة الخارجية، ما زالت المأساة في سوريا تؤلمني خلال الربيع العربي كانت مصر في دائرة الضوء وثم ليبيا، وبدأت سوريا في غضون ذلك بالانهيار. لقد فشلت في إشراك المجتمع الدولي في منع سوريا من الانهيار لا أستطيع التوقف عن التفكير في المعاناة الإنسانية التي تلت ذلك”.

كما عزا الرئيس الأمريكي السابق فشل نشر شعبيته إلى الحزب الديمقراطي، مضيفًا: “وحتى بعد إعادة انتخابه لم نستعيد الأغلبية في الكونغرس وكانت يدي مقيدة أكثر مما كنت أريد عند تمرير القوانين”.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية