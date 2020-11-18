وضع اللمسات الأخيرة لإطلاق مشروع السجل القومي

تدشن الحكومة الليبية مطلع الأسبوع المقبل مشروع السجل القومي الهادف إلى خلق بنية معلوماتية سليمة تكون أرضية لتطبيقات الأمن والإدارة الحديثة، وتكوين قاعدة بيانات لها.

وعقد رئيس الحكومة عبد الله الثني اجتماعا ضم رئيس جهاز الأمن الداخلي، اللواء خليفة حسني، ومدير إدارة تقنية المعلومات بديوان رئاسة الوزراء، إلى جانب عدد من المسؤولين لمناقشة المشروع

وأكدت الشركة المنفذة أنها استجلبت الأجهزة الخاصة بالمنظومة وفقا لأعلى المواصفات العالمية بما يتسنى ربطها مع مختلف الدول

من جانبه أكد الثني على ضرورة الانطلاق نحو الإدارة الحديثة من خلال توفير الخدمات الإلكترونية، وذلك للرفع من كفاءة الخدمة، وسرعة الحصول على المعلومات، وتخفيف المعاناة على المواطنين.

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