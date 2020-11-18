وضع اللمسات الأخيرة لإطلاق مشروع السجل القومي

تدشن الحكومة الليبية مطلع الأسبوع المقبل مشروع السجل القومي الهادف إلى خلق بنية معلوماتية سليمة تكون أرضية لتطبيقات الأمن والإدارة الحديثة، وتكوين قاعدة بيانات لها.
وعقد رئيس الحكومة عبد الله الثني اجتماعا ضم رئيس جهاز الأمن الداخلي، اللواء خليفة حسني، ومدير إدارة تقنية المعلومات بديوان رئاسة الوزراء، إلى جانب عدد من المسؤولين لمناقشة المشروع
وأكدت الشركة المنفذة أنها استجلبت الأجهزة الخاصة بالمنظومة وفقا لأعلى المواصفات العالمية بما يتسنى ربطها مع مختلف الدول
من جانبه أكد الثني على ضرورة الانطلاق نحو الإدارة الحديثة من خلال توفير الخدمات الإلكترونية، وذلك للرفع من كفاءة الخدمة، وسرعة الحصول على المعلومات، وتخفيف المعاناة على المواطنين.
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