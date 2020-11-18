مبادرة “العودة إلى الديار”…الاتحاد الأوروبي يعيد 161 مهاجرًا إلى بلادهم بعد مغادرتهم ليبيا

أعلن الاتحاد الأوروبي اليوم الأربعاء إعادة 161 مهاجرا غير شرعي إلى بلادهم بعد مغدرتهم ليبيا التي كانوا فيها بحثا عن العمل.

وأوضح الاتحاد في بيان له أن المهاجرين هم 154 بنغاليا و7 هنود، مؤكدا أن تفشي وباء كورونا كان له تأثير قوي على سوق العمل خاصة مع ارتفاع أعداد المصابين بالمرض، الأمر الذي دفع نسبة كبيرة من المهاجرين إلى العودة لديارهم.

وأكد بيان الاتحاد أن انتشار جائحة كورونا ساهم في تعطيل العودة الطواعية للمهاجرين وتعليق الرحلات الجوية لمدة خمسة أشهر، مبينا أن ست رحلات طيران مستأجرة نقلت أكثر من 800 مهاجرا من غانا ومالي وبنغلاديش والهند والسودان بأمان إلى بلدانهم الأصلية.

وشدد الاتحاد على أن النزاع في ليبيا وانتشار جائحة كورونا أثرا بشدّة على سبل عيش المهاجرين في ليبيا.

وأفادت المنظمة الدولية للهجرة أن حوالي 93٪ من المهاجرين تأثروا سلبًا بسبب القيود المفروضة على الحركة حيث فقدوا وظائفهم ، فيما يكافح الكثير منهم لجلب القوت لأسرهم.

وأضافت أن هناك أكثر من 3000 مهاجر في ليبيا مسجلون حاليًا في برنامج العودة الإنسانية الطوعية.

ومنذ أن بدأت العمليات في ليبيا سنة 2015 ، تلقّى 51،000 مهاجرا مساعدة للعودة إلى أوطانهم ، وهناك 7 رحلات جوية أخرى في إطار برنامج العودة الإنسانية الطوعية المتوقع تنظيمها بحلول نهاية سنة 2020.

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