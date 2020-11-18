«عماري زايد»: «الرئاسي» خصص مبلغاً للتحضير للانتخابات لـ«بناء الدولة المدنية»

التقى محمد عماري زاید عضو “المجلس الرئاسي” الیوم الأربعاء، برئيس المفوضية العليا للانتخابات عمادالدین السایح، حیث رَحَّبَا في بدایة اللقاء بما تم الاتفاق علیه في حوار تونس بتحدید 2021/12/24م موعدًا لإجراء الانتخابات، وفق قولهما.

وناقش عماري خلال اللقاء مع “السائح ” استعداد وجاھزیة المفوضیة العلیا للانتخابات للقیام بانتخابات في المدن اللیبیة كافة، وأكد عماري، على حرص المجلس الرئاسي توفیر الاحتیاجات والمتطلبات للمفوضیة العلیا للانتخابات، وتھیئة الظروف الموضوعیة المناسبة لإجراء انتخابات باعتبارھا خیارًا ومطلبًا عاماً لكل اللیبیین، وفق البيان.

وقال “إن المجلس الرئاسي خصص مبلغًا من میزانیة الطوارئ للمفوضیة للبدء بالتحضیر والتجھیز والترتیب للانتخابات القادمة وسیصدر قرار من المجلس الرئاسي بالخصوص.” وفق قوله.

وفي ختام اللقاء، قال عماري إن المجلس الرئاسي والمفوضیة العلیا للانتخابات في تواصل مستمر لاستكمال الاستحقاق الانتخابي، باعتباره خیارًا ومطلبًا عامًا لكل اللیبیین من أجل تأسیس الشرعیة من مصدرھا الأساسي والوحید الذي ھو الشعب اللیبي ، وفاءً للتضحیات التي قدمھا أبناء الوطن في سبیل بناء الدولة المدنیة الوطنیة القائمة على مبادىء الدیمقراطیة والتداول السلمي للسلطة، على حد زعمه.