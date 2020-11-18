فرج: لم نتوافق في تونس على آليات اختيار السلطة التنفيذية.. والبعثة ستنسق الصيغ وتعرض مقترحات أخرى

ليبيا – قال عضو مجلس الدولة الاستشاري وعضو المؤتمر العام منذ عام 2012 موسى فرج إنه تم وضع وثيقة تتعلّق باختصاصات السلطة التنفيذية والرئاسي والحكومة وتم مناقشتها، مستبعدًا أن يكون عليها خلافات كبيره لأنها ارتكزت على الصلاحيات التي حددها الاتفاق السياسي.

فرج لفت خلال تغطية خاصّة أذيعت على قناة “ليبيا بانوراما” أمس الثلاثاء وتابعتها صحيفة المرصد إلى أنّ شروط الترشح للسلطة التنفيذية تختلف عن الآليات، وهي متفق عليها وتم مناقشتها وتعديل بعض البنود وأضافة أخرى.

وأشار إلى أن آليات اختيار السلطة التنفيذية والرئاسي والحكومة والعديد من الصيغ والمقترحات لم يتم التوافق عليها؛ لذلك أرجئت لحين استئناف الحوار عن طريق الزوم، مشيرًا إلى أن البعثة ذكرت بأنها ستنسق الصيغ المقترحة للآليات، وتعرض مقترحات أخرى استنادًا لتجارب سابقة لعبت فيها الامم المتحدة دورًا.

وأكد على وجود شبه توافق عام في الحوار السياسي في تونس لضرورة أن تكون الشروط عادلة وشفافة ومتوازنة وتؤدي لاختيار شخصيات مهمة تؤدي مهامها.

كما رأى أن جولات الحوار توصّلت لنقاط عديدة، منها وضع خارطة الطريق والتوافق عليها وتحديد تاريخ للانتخابات والتوافق على اختصاصات السلطة التنفيذية، لكن الخلل -بحسب قوله- هو عدم التوازن الجغرافي في ليبيا، فهناك مناطق لم يشارك منها أحد ومنها الدائرة الرابعة ذات المساحة الكبيرة.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية