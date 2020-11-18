مرغم: نصف المشاركين في الحوار السياسي بتونس يمثلون الفساد السياسي في ليبيا

ليبيا – قال عضو المؤتمر العام السابق منذ عام 2012 وعضو جماعة الإخوان المسلمين محمد مرغم إن هدف البعثات واضح، يتمثّل بتثبيت الانقلاب إن لم يكن دعمَه من القوة المعروفة دوليًا وإقليميًا.

مرغم أضاف خلال تغطية خاصّة أذيعت على قناة “التناصح” التابعة للمفتي المعزول الغرياني أمس الثلاثاء وتابعتها صحبفة المرصد: “حفتر أصبح طرفًا عندما أعلن من في طرابلس رفضهم أن يكون له وجود في المشهد السياسي وعدم التفاوض معه، الآن هو موجود في المشهد في الحوار العسكري والسياسي، وهذا إنجاز كبير للبعثة عن طريق تدمير مقدرات الشعب الليبي وإعادته للاستبداد”.

كما أردف: “ستيفاني اختارت الشخصيات المعروفة بناء على خيارات وضعتها لنفسها لإنجاح مخططها، وأول خطوة أن تستلم حقَّ من يمثل الليبيين وتفرض عليهم ما تشاء. الفشل حصل لأن المصالح تعارضت بين الذين اختارتهم والمخطط الذي وضعته”.

أما بشأن المعلومات التي تم تداولها بشأن قضية المال السياسي “الرشوة” في حوار تونس بين الأطراف الليبية علق قائلًا: “تطرق وليامز لهذا الأمر يعني بالتأكيد ورود معلومات لديها عن هذا الفعل، ونحن لا نستغرب حدوث ذلك داخل هذا الوسط؛ لأن نصفهم يمثلون الفساد السياسي في البلاد”.

واعتبر أن وصول المستشار عقيلة صالح لرئاسة المجلس الرئاسي و القيادة العليا للجيش سيكون كارثة، مشيرًا إلى أنه كان يجب على البعثة الأممية عدم قبول ترشيح عقيلة صالح من برقة، بحسب قوله.

كما طالب بضرورة أن يكون الهدف الاستراتيجي هو استبعاد حفتر، معتبرًا أنه لا يمكن أن تستقر البلاد دون تطبيق هذا الهدف، فببقاء حفتر في المشهد ستتجدد الحروب.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية