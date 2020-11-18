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بحضور عدد من المسؤولين .. الثني يطلع على احتياجات بلدية توكرة

تم النشر منذُ ساعة واحدة
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مصدر الخبر / قناة ليبيا
قناة ليبيا
مصدر الخبر / قناة ليبيا

اطلع رئيس الحكومة، عبدالله الثني، على احتياجات بلدية توكرة، وذلك خلال اجتماع عقده أمس مع عضو مجلس النواب عن البلدية، يوسف العقوري.
وبحث الاجتماع الذي حضره رئيس المؤسسة الوطنية للموارد المائية، عوض الدرسي، ومدير إدارة المتابعة وتقييم الأداء بديوان رئاسة الوزراء، رضا الفريطيس، ومدير إدارة المشروعات بالحكومة، بحثوا سير عمل المشروعات الحكومية في بلدية توكرة، ونسب إنجازها، وأبرز احتياجات البلدية في مختلف القطاعات الخدمية.
وأكد الثني على ضرورة الإسراع في استكمال المشاريع المتعاقد عليها خاصة في قطاع الصحة والمياه والتعليم.

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قناة ليبيا

قناة ليبيا

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