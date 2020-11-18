بحضور عدد من المسؤولين .. الثني يطلع على احتياجات بلدية توكرة

اطلع رئيس الحكومة، عبدالله الثني، على احتياجات بلدية توكرة، وذلك خلال اجتماع عقده أمس مع عضو مجلس النواب عن البلدية، يوسف العقوري.
وبحث الاجتماع الذي حضره رئيس المؤسسة الوطنية للموارد المائية، عوض الدرسي، ومدير إدارة المتابعة وتقييم الأداء بديوان رئاسة الوزراء، رضا الفريطيس، ومدير إدارة المشروعات بالحكومة، بحثوا سير عمل المشروعات الحكومية في بلدية توكرة، ونسب إنجازها، وأبرز احتياجات البلدية في مختلف القطاعات الخدمية.
وأكد الثني على ضرورة الإسراع في استكمال المشاريع المتعاقد عليها خاصة في قطاع الصحة والمياه والتعليم.
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