معيتيق يبحث مع السايح الميزانية التي تتطلّبها المفوضية العليا لإنجاح الانتخابات التي ستجرى

ليبيا – عقد عضو المجلس الرئاسي عن مدينة مصراتة أحمد معيتيق اجتماعًا مع رئيس المفوضية العليا للانتخابات عماد السائح لمناقشة عمل المفوضية والميزانية التي تتطلّبها لإنجاح الانتخابات التي ستجرى خلال العام 2021.

الاجتماع أكد وفقًا لما نشره معيتيق عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” على توفير الميزانيات المطلوبة من المفوضية الأولى المتعلقة بإدراج احتياجاتها من الباب الأول والثاني المتعلقة بتسيير عمل المفوضية الخاصة بميزانية العام 2021، والميزانية المطلوبة لإتمام الانتخابات البرلمانية بتخصيص المبلغ اللازم لإنجاح العملية الانتخابية، والتنسيق لاستصدار قرارات بخصوص الميزانيتين.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية