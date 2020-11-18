المحجوب: جهاز حرس المنشآت النفطية يحتاج الى توحيد إداري وليس إلى إعادة هيكلة

ليبيا – رأى مدير إدارة التوجيه المعنوي بالجيش اللواء خالد المحجوب أنّ جهاز حرس المنشآت النفطية لا يحتاج إلى ما يقال عنه إعادة هيكلة، بل إلى توحيد إداري بين الجهازين.

المحجوب وفي تصريح لموقع “العين الإخبارية” الأربعاء قال إن الجهازين لا يحتاجان إلى عمل معقد، بل إلى توحيد إداري ومالي فقط، مؤكدًا أن الجهازين يعملان على تأمين المناطق الخاضعة لهما بشكل جيد ومنظم من قبل، ولكن الجهد الآن للتوحيد كمؤسسة واحدة على مستوى الدولة.

وأضاف المحجوب أنّ العملية غير معقدة، خاصة أن الانقطاع بين الجهازين ليس منذ عشرات السنين بل منذ عدة سنوات قليلة، وأن العملية لا تحتاج إلى اجتماعات تالية، بل إلى قرار ضم وقليل من الإجراءات الإدارية وفقًا لمخرجات مؤتمر برلين القاضية بتشكيل لجنة 5+5.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية