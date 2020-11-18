ألمانيا تدعو لتسمية مناصب الحكومة الليبية الجديدة بسرعة

قال وزير الخارجية الألماني، هايكو ماس، إن الاتفاق الليبي على إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية في 24 من ديسمبر في العام المقبل، وتحديد الإطار الخاص بعمل الحكومة الانتقالية؛ يعتبر علامة بارزة على طريق السلام والاستقرار.

وفي معرض تعليقه على اتفاق ملتقى الحوار السياسي الليبي على خارطة طريق للمرحلة المقبلة؛ دعا “ماس” إلى العمل على شغل مناصب الحكومة الجديدة بالسرعة المطلوبة؛ من أجل تحقيق انتقال سلس للسلطة.

وطالب الوزير الألماني، جميع أطراف النزاع؛ بقبول نتائج ملتقى الحوار والاضطلاع بمسؤولياتها تجاه الشعب الليبي.

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