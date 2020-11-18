ليبيا الان

ألمانيا تدعو لتسمية مناصب الحكومة الليبية الجديدة بسرعة

تم النشر منذُ ساعة واحدة
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

قال وزير الخارجية الألماني، هايكو ماس، إن الاتفاق الليبي على إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية في 24 من ديسمبر في العام المقبل، وتحديد الإطار الخاص بعمل الحكومة الانتقالية؛ يعتبر علامة بارزة على طريق السلام والاستقرار.

وفي معرض تعليقه على اتفاق ملتقى الحوار السياسي الليبي على خارطة طريق للمرحلة المقبلة؛ دعا “ماس” إلى العمل على شغل مناصب الحكومة الجديدة بالسرعة المطلوبة؛ من أجل تحقيق انتقال سلس للسلطة.

وطالب الوزير الألماني، جميع أطراف النزاع؛ بقبول نتائج ملتقى الحوار والاضطلاع بمسؤولياتها تجاه الشعب الليبي.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية

عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك