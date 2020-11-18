درنة تُكافح كورونا بالعلم والوقاية

بمبادرة من القائمين على مدرسة الرسالة للتعليم الحر في درنة، أقيمت ندوة تثقيفية حول “جائحة كورونا” استهدفت معلمي ومعلمات المدرسة تزامناً مع قرب انطلاق العام الدراسي الجديد.

وجاءت الندوة بهدف تقديم أفضل الأساليب التي يمكن للأساتذة من خلالها أن يُقدّموا النصائح لطلابهم، وكيفية أخذ الإجراءات المطلوبة للوقاية من فيروس كورونا.

وأقيمت الندوة بمساهمة وإشراف مسؤولي قطاع الصحة بالمدينة ألقاها “مدير مركز دار السلام”، ومدير مكتب التطعيمات ومسؤول مكافحة العدوى والوقاية بمركز الرصد والاستجابة الأولى.

للمدارس والأساتذة دور كبير في تحقيق الهدف، فتقديم معلومات دقيقة وحقائق علمية عن كورونا يساعد على تحجيم الخوف والقلق الذي يحيط الطلبة، كما يساعدهم على مواجهة أية آثار أخرى جراء الجائحة على حياتهم.

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