الدغيم: الخلل في نسب التمثيل بلجنة الحوار صعب التصويت للرئاسي وحكومته

أفاد زياد دغيم، عضو مجلس النواب وأحد المشاركين في ملتقى الحوار السياسي، بأن الخلل الواقع في نسب تمثيل الأقاليم في لجنة الحوار أدى إلى وجود صعوبة بالغة في آلية التصويت للمجلس الرئاسي والحكومة الجديدة.

وطالب دغيم في تصريح صحفي، اليوم الأربعاء، بأن تسود روح التوافق والتطلع للمستقبل خلال المرحلة المقبلة.

وشدد دغيم على ضرورة أن تطوى صفحة الحرب من أجل إنجاح الحوار، وصناعة مرحلة يسودها التوافق والسلام.

وأشار دغيم إلى أن التوازن في الاختيارات جعل البعض متقوقعا في الماضي ولا يعبر عن الحد الأدنى من التوافق والتطلع للمستقبل.

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