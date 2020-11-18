مجلس التخطيط يعرض مشروعه لإدارة وبناء الدولة

بحضور رئيس الجامعة وعمداء الكليات وعدد من أعضاء هيئة التدريس، عرض مجلس التخطيط الوطني في جامعة اجدابيا، مشروعه لإدارة وبناء الدولة، ضمن لقاءات متعددة يجريها المجلس مع الجامعات.

وقال رئيس مجلس التخطيط الوطني، الدكتور مفتاح الحرير، لـ”218″ إن هدف الاجتماع تدارس الآليات التي تُمكّن أعضاء هيئة التدريس والمهتمين والمختصين في الجامعات الليبية من المشاركة في المشروع الوطني؛ لإدارة وبناء الدولة الذي يعده المجلس آملا في مشاركة كافة أعضاء هيئة التدريس في المشروع الذي سيعرض على السلطة التنفيذية القادمة بعد الانتهاء من الحوار السياسي القائم.

وأضاف الحرير أنه يأمل أن ينتج عن الحوار السياسي حكومة وطنية موحدة تُطرح أمامها كافة الاستراتيجيات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والأمنية؛ لكي يكون هو صوت الخبرة في هذه الجامعات، الذي يشكل قاعدة مفيدة في بناء الدولة.

من جهته، قال رئيس جامعة أجدابيا، الدكتور محمد بوحليقة لـ”218″ إن مجلس التخطيط الوطني طرح خلال الاجتماع أربعة مسارات للبناء هي المسار السياسي والاقتصادي والاجتماعي والأمني التي تتضمن أفكار ومبادرات المشروع.

وأكد بوحليقة أن القائمين على المشروع تقبلوا بصدر رحب آراء عمداء الكليات وأعضاء هيئة التدريس بالجامعة حول المشروع ومساراته والأفكار والمبادرات التي يتضمنها، متمنيًا أن يساهم ذلك في الخروج بمشروع وطني مُوحد يساهم في بناء الدولة الليبية، وأن يُوفق الجميع في هذا العمل.

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