رئيس «البرلمان المصري» يدعو أعضاء «النواب الليبي» لاجتماع في القاهرة 24 نوفمبر

دعا رئيس البرلمان المصري الدكتور علي عبد العال، نظيره المستشار عقيلة صالح، الى اجتماع تشاوري في القاهرة؛ لرأب الصدع بين أعضاء مجلس النواب الليبي، والتوافق على عدد من الثوابت والمعايير التي يتطلبها الحلّ السياسي للأزمة الليبية الراهنة.

ودعا “عبد العال”، في خطاب موجّه إلى صالح، جميع النواب المنضوين تحت راية مجلس النواب، إلى حضور إلى القاهرة والاجتماع تحت قبة البرلمان المصري عبر مؤسساتهم الرسمية في 24 من نوفمبر الجاري؛ لوضع حلّ للأزمة الليبية دون تدخلات أو تأثير من أحد، واستكمالاً للقاءات القاهرة مع أعضاء المجلس النيابي، للبحث في الأزمة الليبية والوصول إلى الاستقرار المنشود.

واكد رئيس البرلمان المصري، في رسالته إلى عقيلة صالح، وقوف بلاده مع الليبيين من أجل تجاوز محنتهم وتحقيق تطلعاتهم نحو دولة مدنية ديمقراطية حديثة.