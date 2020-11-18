لجنة متابعة الأحكام الصادرة ضد الأصول والأموال الليبية تبحث  التعامل مع القضايا المرفوعة بالخارج

عقدت لجنة متابعة الأحكام الصادرة ضد أصول الدولة الليبية بالخارج، اليوم الأربعاء ، اجتماعها الثاني عشر بديوان وزارة العدل، برئاسة وزير العدل رئيس اللجنة وحضور وزير المالية و عدد من أعضائها .

وبحسب إيجاز صحفى لوزارة العدل بحكومة الوفاق، استعرض الاجتماع جدول أعماله بدءا باعتماد المحضر السابق و مناقشة جدول أعماله الذي تضمن متابعة عدد من الدعاوى والأحكام الصادرة بالخارج وسبل التعامل معها بما يكفل الحفاظ على الأصول الليبية بالخارج، و خلص الاجتماع إلى عدد من التوصيات و التي من شأنها حسن التعامل مع هذه الدعاوى و الاحكام بما يضمن الحفاط على الأموال والأصول الليبية بالخارج.