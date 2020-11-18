تسجيل 529 إصابة بكورونا و 756 حالة شفاء في ليبيا

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض في بيانه رقم مئتين وثلاثة وخمسين أمس، تسجيل خمسمئة وتسع وعشرين إصابة جديدة بفيروس كورونا في ليبيا، وتماثل سبعمئة وست وخمسين حالة للشفاء، بينما وصل عدد الوفيات أمس إلى اثنتي عشرة حالة، متأثرين بإصابتهم بالفيروس.
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قناة ليبيا
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