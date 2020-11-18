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تسجيل 529 إصابة بكورونا و 756 حالة شفاء في ليبيا

تم النشر منذُ 34 ثانية
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مصدر الخبر / قناة ليبيا
قناة ليبيا
مصدر الخبر / قناة ليبيا

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض في بيانه رقم مئتين وثلاثة وخمسين أمس، تسجيل خمسمئة وتسع وعشرين إصابة جديدة بفيروس كورونا في ليبيا، وتماثل سبعمئة وست وخمسين حالة للشفاء، بينما وصل عدد الوفيات أمس إلى اثنتي عشرة حالة، متأثرين بإصابتهم بالفيروس.

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قناة ليبيا

قناة ليبيا

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