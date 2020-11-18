مباشرة استقبال مرشحي المجالس البلدية بالواحات

باشرت اللجان الفرعية للانتخابات البلدية بالواحات ومن ضمنها لجنة بلدية جالو أعمالها في استقبال مرشحي المجالس البلدية والتي سيجري انتخابها خلال الفترة المقبلة.

حيث أكد أحد أعضاء اللجنة أن عملية تسجيل الناخبين انطلقت منذ بداية الشهر عن طريق التسجيل الإلكتروني عبر الموقع الرسمي للجنة العليا لانتخابات المجالس البلدية.

كما قامت اللجان بنشر شروط استقبال المرشحين لعضوية المجلس البلدي حسب القوانين والتشريعات المنظمة لعمل البلديات.

وطالبت اللجنة المواطنين بالتسجيل من أجل انتخاب أعضاء فاعلين يلبون طموحات المواطن وتطلعاته.

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