وزراء الدفاع الأوروبيون يناقشون سبل تأمين استدامة وقف إطلاق النار في ليبيا الجمعة

يناقش وزراء دفاع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، خلال اجتماعهم المرتقب، بعد غد الجمعة، سبل تأمين استدامة وقف إطلاق النار في ليبيا، على ما أفاد مصدر أوروبي مطلع وكالة الأنباء الإيطالية «آكي»، اليوم الأربعاء.

ونقلت «آكي» عن المصدر الأوروبي الذي طلب عدم الكشف عن هويته، قوله إن «الاتحاد لا يزال على أهبة الاستعداد لوضع آلية لتثبيت وقف اطلاق النار في ليبيا بالتعاون مع الأمم المتحدة» التي أشرفت على توقيع اتفاق بالخصوص في جنيف يوم 23 أكتوبر الماضي.

وأوضح المصدر، أن وزراء دفاع الدول الأعضاء في الاتحاد سيناقشون خلال اجتماعهم الإفتراضي يوم الجمعة القادم «سبل المساهمة في تأمين ثبات وديمومة وقف اطلاق النار في ليبيا، باعتباره من أهم عناصر حل الصراع هناك».

وأكد المصدر أن الاتحاد الأوروبي «يريد العمل مع الأمم المتحدة والأطراف الليبية لبلورة آلية لمراقبة وقف إطلاق النار، ولكننا ننتظر إشارات من المنظمة الدولية بهذا الشأن»، حب كلامه.

وأشارت «آكي» إلى أنه من المقرر أن يستمع وزراء الدفاع الأوروبيين إلى ايجاز يقدمه الممثل الأعلى للأمن والسياسة الخارجية في الاتحاد، جوزيف بوريل، حول آخر تطورات الوضع في ليبيا وعملية «ايريني».

وأكد المسؤولون الأوروبيون أكثر من مرة على استعدادهم للمساهمة في حل الصراع في ليبيا بالتعاون مع الأمم المتحدة، مشددين على عدم نيتهم المساس بسيادة الليبيين.

وأضاف المصدر أن بروكسل أن عملية «ايريني» التي أُطلقت قبل أشهر لمراقبة تنفيذ قرار الأمم المتحدة حظر توريد السلاح عبر المتوسط إلى ليبيا، «تعتبر مساهمة من قبلهم في الجهود الدولية لحل الصراع، وهم مستعدون لفعل المزيد لو كان ذلك ضرورياً».

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