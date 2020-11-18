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«الصليب الأحمر» يقدم مواد غذائية لرابطة ذوي الإعاقة ببلدية براك الشاطئ

تم النشر منذُ 59 ثانية
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مصدر الخبر / بوابة الوسط
بوابة الوسط
مصدر الخبر / بوابة الوسط

قدت اللجنة الدولية لـ«الصليب الأحمر» في ليبيا مواد غذائية لرابطة الأشخاص ذوي الإعاقة في بلدية براك الشاطئ، وذلك ضمن جهودها في سبيل تخفيف الأعباء المعيشية عن كاهل ذوي الإعاقة.

وقالت اللجنة، عبر صفحتها بموقع «فيسبوك»، إن مساعداتها المقدمة لرابطة الأشخاص ذوي الإعاقة في بلدية براك الشاطئ تأتي في ظل «تعثر وصول العديد منهم إلى الخدمات الأساسية»، لافتة إلى «قسوة الظروف المعيشية الصعبة التي فرضها النزاع في ليبيا، وانتشار جائحة «كوفيد-١9» على الفئات الأكثر ضعفًا، خاصة ذوي الإعاقة».

– «الصليب الأحمر» يدعم مركز السكري في سبها بأدوية ومولد كهرباء

وأعلنت اللجنة الدولية لـ«الصليب الأحمر» في ليبيا، الأربعاء الماضي، دعمها مركز السكري والغدد الصماء في سبها بمولد كهرباء للمساهمة في دعم الجهود المبذولة أثناء فترات انقطاع الكهرباء.

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بوابة الوسط

بوابة الوسط

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