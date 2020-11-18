الخارجية الإسبانية تعرب عن ترحيبها بإجراء الانتخابات الليبية في ديسمبر 2021

أعربت وزارة الخارجية الإسبانية اليوم الأربعاء عن ترحيبها بما تم التوصل إليه في ملتقى الحوار الليبي بتونس والذي نتج عنه الاتفاق على إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية في ديسمبر من عام 2021.

وبحسب بيان للوزارة فقد حثت مدريد المشاركين بالمنتدى على الابقاء على روح الإجماع في الجلسات القادمة ، من أجل الوصول إلى اتفاقات تعني بإعداد تلك الانتخابات و غيرها من القرارات الحيوية

كما أثنت الحكومة الأسبانية في بيانها على مساهمة المرأة الليبية في المنتدى والمطالبة بتعزيز دور المرأة في السياسة الليبية.

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