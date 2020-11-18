أحمد معيتيق يبحث مع  اللجنة المكلفة باجتماعات “5+5” نتائج الاجتماعات

التقى نائب رئيس المجلس الرئاسي ” أحمد عمر معيتيق” ظهر اليوم الأربعاء اللجنة المكلفة بحضور اجتماعات”5+5″ التي أحاطته بما تم نقاشه في الاجتماعات السابقة ورؤيتها للاجتماعات المستقبلية.

وعقدت اللجنة العسكرية المشتركة «5+5»، أخر اجتماعاتها الأربعاء الماضى، اجتماعا مغلقا بمقر إقامة أعضاء اللجنة بفندق المهاري في مدينة سرت.

وبدأت اللجنة العسكرية المشتركة «5+5»، اجتماعها بالمدينة أمس الثلاثاء برعاية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.

ويأتي اجتماع اللجنة العسكرية المشتركة ضمن الجولة السادسة وهو الأول الذي يعقد بالمقر الدائم للجنة الذي اتفق عليه خلال اجتماعات الجولة الخامسة التي استضافتها مدينة غدامس الأسبوع الماضي.

ويمثل بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا خلال هذه الجولة من الاجتماعات رئيس قطاع إصلاح الأمن بالبعثة سليم رعد.