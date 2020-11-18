سكان حي مجاهد يعانون من تبعات أعطال مضخات الصرف الصحي

ما زال مواطنو حي مجاهد بمدينة هون، خاصة القاطنين قرب المجمع الرئيسي للصرف الصحي، يعانون من أزمة أعطال المضخات، الأمر الذي تسبب في انسداد شبكة الصرف الصحي بالمنازل القريبة من هذا المجمع، علاوة على انتشار الحشرات وانبعاث الروائح الكريهة منه.

يأتي ذلك بالتزامن مع مناشدات العاملين بمكتب خدمات المياه والصرف الصحي في هون حل مشاكلهم، والتي تتمثل في نقص الإمكانيات، ناهيك عن أنهم يعملون في أوضاع سيئة وخطرة، خاصة أن الخزان الذي يعملون به يقع أسفل خطوط كهرباء الجهد العالي.

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