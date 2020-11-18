ليبيا تستقبل أول رحلة لـ«الخطوط التونسية» قبل نهاية نوفمبر بعد توقف 6 سنوات

شارك رئيس مصلحة المطارت بـ”حكومة الوفاق” اليوم الأربعاء في إجتماع عقده وزير المواصلات مع القنصل العام للجمهورية التونسية وبحضور رئيس مصلحة الطيران المدني المكلف ومدير مكتب التعاون الفني بالوزارة تم خلاله مناقشة الترتيبات اللازمة لاستئناف رحلات الخطوط الجوية التونسية إلى المطارات الليبية.

وفقاً لبيان “المصلحة”: “تم التنسيق لزيارة وفد متخصص من الجانب التونسي يوم السبت القادم لليبيا للتدقيق والوقوف على جاهزية كل من مطاري معيتيقة وبنينا الدوليين والتمهيد لاستقبال أول رحلة لشركة الخطوط الجوية التونسية بالمطارات الليبية والتي ستكون قبل نهاية شهر نوفمبر الجاري وبعد توقف دام لأكثر من ستة سنوات”.