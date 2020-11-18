المستشار صالح يبحث مع السفير الألماني نتائج ملتقى الحوار السياسي

تلقى رئيس مجلس النواب، المستشار عقيلة صالح، اتصالا هاتفيا من سفير ألمانيا لدى ليبيا، أوليفر أوفيتشا، لبحث مستجدات الأوضاع السياسية الإقليمية منها والمحلية، بالإضافة إلى استعراض نتائج ملتقى الحوار السياسي الليبي بتونس، ودور مجلس النواب في خارطة الطريق الانتخابية، وكذلك أهمية دور التمثيل الإقليمي المناسب في انتخابات العام المقبل.
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قناة ليبيا
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