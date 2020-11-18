تونس تشيد بمسار التفاوضات في ملتقى الحوار لحل الأزمة الليبية

أشادت الرئاسة التونسية بمسار المفاوضات التي احتضنتها في الفترة من التاسع إلى الخامس عشر من نوفمبر، وبما أفرزته من توافقات مهمة وخطوات متقدمة تتعلق بتحديد خارطة الطريق لحل الأزمة.

الرئاسة وفي بيان لها يوم أمس رحبت بالاتفاق على موعد لإجراء الانتخابات وتحديد اختصاصات السلطة التنفيذية وتوحيدها، وذلك في إطار الجولة الأولى لملتقى الحوار السياسي الليبي المنعقد تحت إشراف البعثة الأممية للدعم في ليبيا، كما جددت إعرابها عن التزامها بمواصلة مساندة جهود البعثة من أجل بلوغ التسوية السياسية للأزمة الليبية.

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