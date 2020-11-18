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«العقوري»: متفائل باستقرار الأوضاع في ليبيا بما يسهم في حل أزمة اللاجئين

تم النشر منذُ 19 ساعة
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

أجرى رئيس لجنة الخارجية والتعاون الدولي بمجلس النواب “يوسف العقوري” اتصالاً هاتفياً مع “إسلام الشلابي”، مندوب المفوضية السامية لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة في مدينة بنغازي، حيث بحث الجانبان أوضاع اللاجئين والنازحين في ليبيا والعراقيل التي تواجهها المفوضية في سبيل إنجاز مهامها وسبل دعمها.

وأكد “العقوري” على حرص لجنة الخارجية بدعم المفوضية وتعزيز التعاون معها ، بالإضافة إلى متابعة أوضاع اللاجئين مع الجهات المختصة وتحسين ظروفهم، خاصة على الصعيد الانساني.

كما أبدى “العقوري” أسفه لأزمة الهجرة واللاجئين التي تمـر بها المنطقة والمعاناة الإنسانية جراء ذلك ، معرباً عن تفاؤله باستقرار الأوضاع في ليبيا والذي من شأنه أن يساهم في حلحلة هذا الملف.

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بنغازي ليبيا

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صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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