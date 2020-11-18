هوبتون: المملكة المتحدة تدعم الحوار السياسي الليبي والجهود الدولية

أكد سفير المملكة المتحدة في ليبيا، نيكولاس هوبتون، في مقابلة خاصة مع قناتنا على عمق علاقة الصداقة التي تربط المملكة وليبيا، مشددا في الوقت ذاته أن بلاده تدعم بشكل قوي الشعب الليبي وممثليه في عملية الحوار السياسي الليبي، إضافة إلى الجهود الدولية المتمثلة ببعثة الأمم المتحدة لمساعدة الليبيين في الحصول على مستقبل أفضل لهم ولعائلاتهم.

وفي معرض رده على سؤال خلال المقابلة ذاتها حول تنسيق المملكة المتحدة مع لجنة خمسة زائد خمسة بشأن ملف مكافحة الإرهاب وإخراج القوات الأجنبية من ليبيا، أكد سفير بريطانيا لدى ليبيا، نيكولاس هوبتون، أن بلاده تعمل عن قرب مع الشركاء الليبيين بمن فيهم الجانب العسكري لمكافحة الارهاب.

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