رئيس بلدية سرت يبحث التعاون مع مجلس التخطيط الوطني

عقد رئيس المجلس التسييري لبلدية سرت سالم عامر، اجتماعا، مع رئيس مجلس التخطيط الوطنى مفتاح عبد الواحد الحرير و مستشار المجلس التخطيط الوطنى أشرف منصور ومستشار المجلس الوطنى عبد الباسط الكزة وعضو المجلس التسييري للبلدية عبد العالى هيبلو ومدير مكتب التخطيط بسرت المهندس عمار العبانى ومدير إدارة الاعلام والعلاقات بالبلدية ومدير مكتب شؤون عميد البلدية .

وبحسب إيجاز للبلدية، تطرق الاجتماع الى استعراض أوجه التعاون بين بلدية سرت ومجلس التخطيط الوطنى، حيت افتتح رئيس المجلس التسييري للبلدية الجلسة بالترحيب برئيس المجلس التخطيط الوطنى والوفد المرافق له شاكرا لهم حضورهم لبلدية سرت والإطلاع عن كتب على ما تعانيه المدينة من مختنقات خدمية واستمرار معاناة أصحاب المنازل المدمرة والمتضررة وضرورة الإسراع فى تشكيل لجنة استقرار سرت أسوة ببلديات بنغازى ودرنة وأيضا المشاكل الاخرى المتعلقة باحتياجات مطار سرت الدولى وميناء سرت البحرى وملف تفشى مرضى الاورام.

وتحدث بعدها مدير مكتب التخطيط ببلدية سرت موضحاً أهم المتطلبات التنموية العاجلة التى يتوجب تضمينها فى خطة مشاريع التنمية المستهدف أعدادها من خلال مجلس التخطيط .ومن تم تحدث رئيس مجلس التخطيط الوطنى مؤكدا على اهتمام المجلس بدعم البلدية وتفعيل مجلس التخطيط المحلى ببلدية سرت ودعم المجلس بالكوادر البشرية والإمكانيات الخدمية.

وأكد رئيس مجلس التخطيط الوطنى مفتاح الحرير على دعمه لخطة عمل بلدية سرت والمساهمة فى التواصل مع مجلس النواب والحكومة لحل ما تعانيه البلدية من مختنقات ومعوقات .وخلص الاجتماع الى اعداد مذكرات الاحتياجات توطئة لعرضها على الحكومة وفق الاليات المتبعة.

ومن جهته تم تطرق الحديث الى المشروع الوطنى لإدارة وبناء الدولة الدى أطلقة مجلس التخطيط الوطنى بمشاركة الجامعات الليبية

وقام رئيس مجلس التخطيط الوطنى مفتاح ألحرير والوفد المرافق لة بزيارة الى مجمع قاعات واقادوقو بسرت ورافقهم خلالها مدير قطاع التخطيط بسرت المهندس عمار العبانى ومدير مجمع قاعات واقادوقو محمد مقصود وعدد من المهندسين وتجولوا داخل أروقة وقاعات المجمع الدى يعتبر من أكبر المجمعات الكبرى فى ليبيا.قام بعدها رئيس مجلس التخطيط الوطنى والوفد المرافق لة بزيارة الى مقر مجلس التخطيط المحلى بسرت والتقوا خلال الزيارة للمقر مدير مكتب الشؤون الادارية والمالية بالمجلس لبحث عدد من الموضوعات الادارية .