المشير حفتر يستقبل وفدا من مشايخ وأعيان قبيلة الحساونة

استقبل القائد العام للقوات المسلحة المشير خليفة حفتر، وفدا من مشائخ وأعيان قبيلة الحساونة في مكتبه بمقر القيادة العامة صباح اليوم؛ وأكد القائد العام خلال هذا اللقاء على جهود أبناء قبيلة الحساونة المجاهدة، ووقوفهم بجانب جيش بلادهم في حربه ضد الإرهاب والغزاة والطامعين، رفقة كافة القبائل الليبية الشريفة التي تؤمن بضرورة دعم القوات المسلحة، كونها درع الوطن وحامية له، من جهته شدد وفد القبيلة على أهمية دور الجيش الوطني في حماية البلاد وتخليص مدن الجنوب على وجه الخصوص من الجماعات المتطرفة والإجرامية، مثمنا جهود القيادة العامة وما تقوم به لإحلال السلام ولم شمل المؤسسة العسكرية وكافة أطياف الشعب الليبي.
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قناة ليبيا
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