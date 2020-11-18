السفير الأمريكي لدى ليبيا يتحدث عن دور بلاده في ملتقى الحوار السياسي

أعرب السفير الأمريكي لدى ليبيا ريتشارد نورلاند، عن ترحيب بلاده بمسار التفاوضات في ملتقى الحوار السياسي لحل الأزمة الليبية المنعقد في تونس، واصفا اتفاق الحضور على إجراء الانتخابات في الرابع والعشرين من ديسمبر بالإنجاز الرائع.
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قناة ليبيا
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