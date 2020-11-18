تحرّك مصري لرأب الصدع في مجلس النواب الليبي

رأى المحلل السياسي الدكتور حامد فارس، أن دعوة رئيس البرلمان المصري الدكتور علي عبد العال، لعقد لقاء تشاوري مع مجلس النواب الليبي برئاسة المستشار عقيلة صالح، تأتي لرأب الصدع بين النواب الليبيين، ولتوحيد كلمتهم وحلحلة الأزمة الليبية عبر تضمين للملف السياسي.

وقال فارس في حوار مع برنامج “LIVE” على قناة “NEWS 218″، الأربعاء، إنه إذا توحدت المؤسسة النيابية الوحيدة المنتخبة، وهي البرلمان، ستنجح ليبيا في المرور من عنق الزجاجة.

وأضاف أن القيادة السياسية المصرية إذا نجحت في الاتفاق مع المستشار عقيلة صالح وكان هناك نبذ للخلافات والتعصب ولشخصنة المواقف بين أعضاء مجلس النواب والاتفاق على قلب رجل واحد، ستخرج ليبيا بمشهد يليق بها من الناحية النيابية.

وأشار فارس إلى مواقف خارجية من بعض الدول ربما لا تريد حل الأزمة الليبية، موضحاً أن الدعوة المصرية قابلة للنجاح، أو الفشل إذا لم تكن هناك نوايا صادقة لإخراج ليبيا من أزمتها الحالية، مبيناً أن الدعوة موجهة لكل النواب الممثلين للأطياف والتيارات الليبية وعليهم قبولها ووضع مصلحة ليبيا فوق المصالح الشخصية.

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