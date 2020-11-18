ليبيا الان

تحرّك مصري لرأب الصدع في مجلس النواب الليبي

تم النشر منذُ 19 ساعة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

رأى المحلل السياسي الدكتور حامد فارس، أن دعوة رئيس البرلمان المصري الدكتور علي عبد العال، لعقد لقاء تشاوري مع مجلس النواب الليبي برئاسة المستشار عقيلة صالح، تأتي لرأب الصدع بين النواب الليبيين، ولتوحيد كلمتهم وحلحلة الأزمة الليبية عبر تضمين للملف السياسي.

وقال فارس في حوار مع برنامج “LIVE” على قناة “NEWS 218″، الأربعاء، إنه إذا توحدت المؤسسة النيابية الوحيدة المنتخبة، وهي البرلمان، ستنجح ليبيا في المرور من عنق الزجاجة.

وأضاف أن القيادة السياسية المصرية إذا نجحت في الاتفاق مع المستشار عقيلة صالح وكان هناك نبذ للخلافات والتعصب ولشخصنة المواقف بين أعضاء مجلس النواب والاتفاق على قلب رجل واحد، ستخرج ليبيا بمشهد يليق بها من الناحية النيابية.

وأشار فارس إلى مواقف خارجية من بعض الدول ربما لا تريد حل الأزمة الليبية، موضحاً أن الدعوة المصرية قابلة للنجاح، أو الفشل إذا لم تكن هناك نوايا صادقة لإخراج ليبيا من أزمتها الحالية، مبيناً أن الدعوة موجهة لكل النواب الممثلين للأطياف والتيارات الليبية وعليهم قبولها ووضع مصلحة ليبيا فوق المصالح الشخصية.

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قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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  • تم القبض على مزورين لعقود شراء أراضي ومزوري شهادات وهويات وجوازات سفر في المنطقة الغربية – ونوادي رياضية – ومعظمهم مصريين ومن السودان وتونس – وبعد التحقيق في غرفة الكهرباء – وتفتيش الهواتف اوضحوا ان هناك خلايا ومكاتب للتزوير في بنغازي ومعظمهم مراسلين ومراسلات إعلاميين – وهم المسؤلين عن تدمير جامعة قاريونس ومحاولة تخريب المشاريع التنفيذية بما يخص البلديات ومتواجدين في منطقة شرق ليبيا – بدعم من النوااب – فعلى الامن العام في بنغازي عدم ترك ثغرات للدول الاخرى او النفوس الضعيفة في سرقة هويات الليبيين وتزويرها لابناءهم والحصول على منح مالية من الدولة. والنوادي والتحرك الجدي لتنظيف البلاد من الشواذ والشوائب والمظاهر التخريبة لعدم تضييع جهود الاصلاح في المنطقة .

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