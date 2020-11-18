الكبير يعود لـ”مناكفة” السراج.. ويكشف إهدار مليار دولار

حمّل محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير، رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج، المسؤولية المباشرة بشأن تشكيل جمعية عمومية تتولى إعادة تشكيل إدارة المصرف الليبي الخارجي.

ووصف الكبير في كتاب اطّلعت قناة “218” على نسخة منه، إجراء وزير الاقتصاد المكلف بإصدار شهادة سجل تجاري لرئيس مجلس إدارة المصرف السابق محمد بن يوسف بالتجاوز على صلاحياته، مشيرا إلى أن ابن يوسف أهدر نحو مليار دولار.

ولفت الكبير إلى أن تأخر إصدار سجل تجاري لصالح الإدارة المؤقتة للمصرف سيسهم بوضع صورة سلبية عن القطاع المصرفي في ليبيا وخارجها، مشددا على أن مصرف ليبيا المركزي يعد المالك للمصرف الليبي الخارجي، محملاً المجلس الرئاسي أي عواقب قد تطال العمل المصرفي نتيجة القرار.

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