باشاغا يصل إلى فرنسا لعقد لقاءات قبيل جولة الحوار في 23 من نوفمبر الحالي

وصل وزير داخلية الوفاق المفوض، فتحي باشاغا، إلى باريس في زيارة ستتخللها وفق عدد من المصادر عدة لقاءات جانبية، وذلك قبل جولة الحوار الجديدة المرتقب عقدها بالفيديو في الثالث والعشرين من نوفمبر الجاري، وفقا لموقع المرصد الإخباري.

يشار إلى أن باشاغا قد فشل في الخامس عشر من نوفمبر الجاري في الفوز بمقعد رئيس حكومة الوفاق الجديدة، والتي لم تبصر النور بعد خمسة أيام من المباحثات المتواصلة في تونس.

كما كشف مصدر دبلوماسي آخر للمرصد، أن باشاغا سيطلب دعما وضغطا فرنسيا لترشيحه، إلا أن هذا الطلب لن يجد طريقه إلى الإيليزيه ما لم يتخل الأول عن الولاء الأعمى لتركيا، وتمسكه بالاتفاقيات غير المشروعة المبرمة معها، وذلك على حد قوله.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا