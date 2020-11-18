ليبيا

بوابة إفريقيا الإخبارية/ متابعات |

18 November, 2020

التقى رئيس لجنة الإدارة بشركة الخليج العربي للنفط محمد بن شتوان، اليوم الأربعاء، بمكتبه لجنة متابعة تنفيذ برامج الميزانية الاستثنائية بالشركة.

و استعرضت لجنة المتابعة، وخلال اللقاء، ما تم تنفيذه من أعمال متعلقة بالميزانية الاستثنائية في المدة الماضية، بالإضافة إلى استعراض الأعمال المنجزة والتي تحت الإنجاز في مجال صيانة الأبار والحفر التطويري بالحقول.

ومن جهته أثنى بن شتوان على الجهود المبذولة من قبل اللجنة المشكلة لمتابعة تنفيذ برامج الميزانية الاستثنائية والإدارات المعنية والتي أدت الى تحقيق نتائج جيدة تحقق زيادة في معدلات إنتاج الشركة.