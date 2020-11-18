العليا للانتخابات تبحث التعاون مع اللجنة المستقلة للانتخابات ببوركينا فاسو

استلمت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات دعوة رسمية من اللجنة المستقلة للانتخابات في دولة بوركينا فاسو، لمراقبة الانتخابات البرلمانية والرئاسية للجالية البوركينية في ليبيا، والتي ستنعقد يوم الأحد القادم في مقر السفارة بطرابلس.

جاء ذلك خلال اجتماع عقد بين رئيس مجلس المفوضية عماد السايح وسفير دولة بوركينا فاسو لدى ليبيا أبرهام ترواري، لاستعراض التجربة الديمقراطية تحت إشراف مؤسستي الإدارة الانتخابية في كلا الدولتين، إضافة إلى بحث أوجه التعاون بين الإدارتين كخطوة نحو بناء علاقات قوية بين مؤسسات الاتحاد الإفريقي.

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