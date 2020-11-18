ليبيا

بوابة إفريقيا الإخبارية/ طرابلس |

18 November, 2020

توجه الدكتور بدر الدين بشير النجار مدير عام المركز الوطني لمكافحة الأمراض بكلمة شكر إلى الفرقة النحاسية التابعة لجهاز المراسم العسكرية.

و ذلك على خلفية تقديمهم معزوفات الشكر والامتنان للعاملين في المركز الوطني لمكافحة الأمراض وكل الأطباء في مراكز العزل والفلتره والمختبرات العاملين في كل المرافق الصحية التي تواجه فيروس كورونا.