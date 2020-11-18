ليبيا
بالفيديو..النجار يوجه كلمة شكر للفرقة النحاسية التابعة لجهاز المراسم العسكرية
بوابة إفريقيا الإخبارية/ طرابلس |
18 November, 2020
توجه الدكتور بدر الدين بشير النجار مدير عام المركز الوطني لمكافحة الأمراض بكلمة شكر إلى الفرقة النحاسية التابعة لجهاز المراسم العسكرية.
و ذلك على خلفية تقديمهم معزوفات الشكر والامتنان للعاملين في المركز الوطني لمكافحة الأمراض وكل الأطباء في مراكز العزل والفلتره والمختبرات العاملين في كل المرافق الصحية التي تواجه فيروس كورونا.
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