الاتحاد الأوروبي يسعى لتثبيت وقف إطلاق النار في ليبيا بالتعاون مع الأمم المتحدة

أفادت مصادر صحفية، بأن الاتحاد الأوروبي مستعد لوضع آلية لتثبيت وقف إطلاق النار في ليبيا برعاية الأمم المتحدة.

وقالت المصادر إن وزراء دفاع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي سيبحثون خلال اجتماعهم عبر الدائرة المغلقة الجمعة القادمة سبل المساهمة من أجل حماية اتفاق وقف إطلاق النار في ليبيا للتوصل لحل للأزمة الليبية.

وأكدت المصادر أن الاتحاد الأوروبي يرغب في التعاون مع الأمم المتحدة والأطراف الليبية لإيجاد آلية لمراقبة وقف إطلاق النار في البلاد.

ومن المقرر أن يستمع وزراء الدفاع بالاتحاد الأوروبي خلال اجتماعهم عبر الدائرة المغلقة الجمعة القادمة للممثل الأعلى للأمن والسياسة الخارجية في الاتحاد، جوزيب بوريل، بشأن تطورات الأوضاع في ليبيا وعملية إيريني.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا 24